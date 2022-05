Merck Aktie News: Merck am Montagvormittag höher

Um 23.05.2022 09:22:00 Uhr sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 174,00 EUR zu. In der Spitze gewann die Merck-Aktie bis auf 174,45 EUR. Bei 174,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 7.174 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.12.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 231,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,84 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 04.06.2021 auf bis zu 142,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 21,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 220,73 EUR je Merck-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 12.05.2022. In Sachen EPS wurden 2,41 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 2,18 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.198,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.631,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 04.08.2022 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 03.08.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 10,44 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Merck KGaA