Merck Aktie News: Merck am Freitagnachmittag gefragt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Merck. Das Papier von Merck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 114,45 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 114,45 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Merck-Aktie sogar auf 115,70 EUR. Bei 114,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 185.608 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 177,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 54,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 110,45 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 3,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,29 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 168,86 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 13.05.2025. Das EPS wurde auf 1,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,28 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,86 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

