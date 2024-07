Merck Aktie News: Merck präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Merck. Zuletzt ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 153,25 EUR.

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 153,25 EUR. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 154,65 EUR. Mit einem Wert von 150,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 189.000 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 12.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 176,25 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.12.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,35 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 182,00 EUR.

Merck ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,12 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Merck-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 8,67 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

