Merck Aktie News: Anleger greifen bei Merck am Freitagmittag zu

Merck im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Merck. Die Merck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 171,20 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere um 11:47 Uhr 0,6 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Merck-Aktie bisher bei 171,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 170,45 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 14.507 Aktien.

Am 12.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 176,25 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 2,87 Prozent niedriger. Am 13.12.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 134,30 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,37 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 185,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 01.08.2024. Das EPS lag bei 1,40 EUR. Im letzten Jahr hatte Merck einen Gewinn von 1,62 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,35 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,30 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 14.11.2024 erwartet. Merck dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,88 EUR je Merck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

