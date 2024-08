Merck Aktie News: Merck am Vormittag gesucht

Kurs der Merck

Die Aktie von Merck zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Merck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 170,40 EUR.

Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 170,40 EUR. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 170,70 EUR zu. Bei 170,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.471 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 12.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 176,25 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 3,43 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 134,30 EUR am 13.12.2023. Abschläge von 21,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,37 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 185,67 EUR.

Am 01.08.2024 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,40 EUR, nach 1,62 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,35 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,30 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 13.11.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,88 EUR in den Büchern stehen haben wird.

