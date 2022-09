Merck Aktie News: Merck am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 160,05 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 159,10 EUR. Bei 163,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 44.252 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.12.2021 bei 231,50 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 30,86 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 153,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2022). Abschläge von 4,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 213,18 EUR.

Merck ließ sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,64 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,24 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.568,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Merck einen Umsatz von 4.870,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2022 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 09.11.2023.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 10,32 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Aktie dennoch schwächer: Merck KGaA schließt Kooperationsvereinbarung mit Lizenzierungsoption mit Nervanio

Merck-Aktie gibt ab: Merck steckt mehr als hundert Millionen Euro in Werkserweiterung

Was Analysten von der Merck-Aktie erwarten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA

Bildquellen: Merck KGaA