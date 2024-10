Merck Aktie News: Merck tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Merck-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 159,60 EUR abwärts.

Die Merck-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 159,60 EUR abwärts. Die Merck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 159,00 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 161,25 EUR. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 54.340 Stück gehandelt.

Am 30.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 177,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 18,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Merck seine Aktionäre 2023 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 188,00 EUR für die Merck-Aktie aus.

Am 01.08.2024 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,40 EUR. Im letzten Jahr hatte Merck einen Gewinn von 1,62 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,35 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Merck einen Umsatz von 5,30 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 13.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2024 8,85 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

