Merck Aktie News: Merck tritt am Nachmittag auf der Stelle

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Merck. Bei der Merck-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 144,50 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Merck-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 144,50 EUR. Im Tageshoch stieg die Merck-Aktie bis auf 146,25 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 144,35 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 145,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 65.904 Merck-Aktien.

Am 30.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 177,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 18,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 136,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 5,81 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,35 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 184,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 14.11.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,86 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5,27 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,17 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,80 Prozent gesteigert.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,77 EUR je Aktie aus.

