Merck Aktie News: Merck am Mittag leichter

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 119,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:46 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 119,80 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Merck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 119,15 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 119,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 52.458 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 31.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 177,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 47,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 110,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,40 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 2,20 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 179,43 EUR je Merck-Aktie aus.

Merck gewährte am 06.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,35 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Merck 5,42 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 9,15 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Barclays nennt Top- und Flop-Aktien in Europa für das 2. Quartal

Diese Zertifikate eignen sich auch für Angsthasen

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merck-Investment von vor 5 Jahren verdient