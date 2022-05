Merck Aktie News: Merck am Dienstagnachmittag gefragt

Die Merck-Aktie konnte um 24.05.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 176,80 EUR. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 177,35 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 173,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 140.849 Merck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.12.2021 bei 231,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 23,63 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 142,80 EUR ab. Mit Abgaben von 23,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 220,73 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Merck am 12.05.2022 vor. Das EPS wurde auf 2,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.198,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.631,00 EUR in den Büchern standen.

Merck wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 04.08.2022 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 03.08.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,44 EUR je Merck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Aktie mit Gewinnen: Merck KGaA baut Produktionskapazitäten in Irland aus

Merck-Aktie: Life Science treibt Merck kräftig an

Merck-Aktie kräftig im Minus: Merck KGaA konkretisiert Prognose

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA

Bildquellen: Merck KGaA