Merck Aktie News: Merck am Mittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Merck. Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 156,55 EUR.

Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 156,55 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 156,05 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 158,75 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 50.428 Merck-Aktien.

Am 30.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 177,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 11,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.12.2023 (134,30 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,31 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 188,00 EUR.

Am 01.08.2024 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,40 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,62 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,35 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,30 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 13.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 8,85 EUR je Aktie belaufen.

