Merck Aktie News: Merck gewinnt am Vormittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 25.07.2022 09:22:00 Uhr 2,0 Prozent auf 181,65 EUR. Im Tageshoch stieg die Merck-Aktie bis auf 181,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 179,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 16.801 Merck-Aktien.

Bei 231,50 EUR markierte der Titel am 30.12.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Bei einem Wert von 153,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2022). Mit Abgaben von 18,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 214,58 EUR für die Merck-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 12.05.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,41 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,18 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.198,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.631,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 04.08.2022 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 03.08.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2022 10,03 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

