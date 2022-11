Merck Aktie News: Merck am Mittag nahezu unbewegt

Die Merck-Aktie zeigte sich um 12:22 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 175,95 EUR an der Tafel. Die Merck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 176,05 EUR aus. Die Merck-Aktie sank bis auf 174,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 175,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 22.030 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.12.2021 bei 231,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 153,10 EUR am 22.06.2022. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 14,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 213,20 EUR für die Merck-Aktie aus.

Am 10.11.2022 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,12 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,24 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Merck 5.805,70 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.973,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 02.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 07.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Merck.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2022 10,30 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

