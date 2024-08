Merck Aktie News: Merck tendiert am Montagvormittag um Nulllinie

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 171,65 EUR an der Tafel.

Mit einem Kurs von 171,65 EUR zeigte sich die Merck-Aktie im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum verändert. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 171,65 EUR an. Im Tief verlor die Merck-Aktie bis auf 171,30 EUR. Mit einem Wert von 171,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.100 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 12.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 176,25 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 2,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.12.2023 (134,30 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Nachdem Merck seine Aktionäre 2023 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,37 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 185,67 EUR für die Merck-Aktie.

Am 01.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,40 EUR gegenüber 1,62 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 5,35 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Merck 5,30 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Merck am 14.11.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 13.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2024 8,88 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

