So reagiert die Merck-Aktie auf Directors' Dealings

Insidertrade bei Merck

Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt Merck ins Blickfeld.

Am 25.03.2025 wurde bei Merck ein Insidertrade durchgeführt. Der Aktien-Deal wurde am 27.03.2025 bekannt gemacht. 1.401 Merck-Aktien für jeweils 130,61 EUR kaufte am 25.03.2025 von Roeder, Freifrau Helene, Sonstige Führungsperson. Im FSE-Handel gewannen die Merck-Papiere letztlich 1,00 Prozent auf 131,65 EUR.

Am Veröffentlichungstag der BaFin wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 3,10 Prozent auf 129,50 EUR nach oben. Im Großen und Ganzen stieg das FSE-Volumen auf 97 Merck-Aktien. Der Merck-Wert wird an der Börse aktuell auf 55,15 Mrd. Euro beziffert. 129.242.000 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Bevor Heinzel, Dr. Matthias für Anteilsbewegungen sorgte, wurde am 25.03.2025 der letzte Insidertrade durchgeführt. 4.507 Anteile für jeweils 130,61 EUR kaufte Sonstige Führungsperson, Heinzel, Dr. Matthias bei Merck damals an.

