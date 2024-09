Merck Aktie News: Merck am Mittag freundlich

So entwickelt sich Merck

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Merck. Zuletzt ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,7 Prozent auf 160,80 EUR.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 3,7 Prozent im Plus bei 160,80 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Merck-Aktie bei 161,65 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 156,00 EUR. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 125.982 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.08.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 10,07 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Merck-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,31 EUR belaufen. Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 189,14 EUR.

Merck veröffentlichte am 01.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,62 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Merck 5,35 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 14.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 13.11.2025 dürfte Merck die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 8,90 EUR je Merck-Aktie.

