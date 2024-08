Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Merck im Blick

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 172,55 EUR.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 172,55 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 173,05 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 172,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 44.469 Merck-Aktien.

Am 12.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 176,25 EUR an. 2,14 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 28,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Merck-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,37 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 185,67 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 01.08.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,62 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,35 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,30 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 14.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 13.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 8,88 EUR je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

