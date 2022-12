Merck Aktie News: Merck am Dienstagmittag mit Kursplus

Das Papier von Merck konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 181,60 EUR. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 181,65 EUR an. Bei 180,25 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 27.614 Merck-Aktien den Besitzer.

Bei 231,50 EUR erreichte der Titel am 30.12.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 21,56 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.06.2022 bei 153,10 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 211,78 EUR.

Merck ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,12 EUR. Im letzten Jahr hatte Merck einen Gewinn von 2,24 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Merck 5.805,70 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.973,00 EUR erwirtschaftet worden.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 02.03.2023 präsentieren. Am 07.03.2024 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 10,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

