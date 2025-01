Merck Aktie News: Merck verteuert sich am Vormittag kräftig

Aktie im Fokus

Die Aktie von Merck zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Merck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 6,1 Prozent auf 154,00 EUR.

Das Papier von Merck legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 6,1 Prozent auf 154,00 EUR. Die Merck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 154,65 EUR aus. Bei 151,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 73.576 Merck-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.08.2024 bei 177,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 20.12.2024 auf bis zu 136,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 11,62 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,34 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 184,00 EUR je Merck-Aktie an.

Merck veröffentlichte am 14.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,86 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,70 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,27 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,17 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 8,75 EUR je Aktie belaufen.

