Merck Aktie News: Merck gewinnt am Nachmittag an Boden

So bewegt sich Merck

Die Aktie von Merck gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Merck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 123,80 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 123,80 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 124,55 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 119,55 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 171.994 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 31.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 177,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,97 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 110,45 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,33 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 179,43 EUR je Merck-Aktie aus.

Am 06.03.2025 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 1,35 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,69 Prozent auf 5,42 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,11 EUR je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

SpringWorks-Aktie hebt ab: Merck KGaA kurz vor Milliardenübernahme von SpringWorks - Merck-Aktie steigt

Merck-Aktie: UBS AG vergibt Buy

Merck-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung