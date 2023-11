Merck Aktie News: Merck verbilligt sich am Vormittag

Blick auf Merck-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 159,35 EUR ab.

Die Merck-Aktie wies um 09:04 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 159,35 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Merck-Aktie bei 158,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 158,45 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.680 Merck-Aktien.

Am 11.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 202,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 27,27 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2023 (135,00 EUR). Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 18,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 197,50 EUR angegeben.

Am 09.11.2023 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.173,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.805,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.03.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 8,51 EUR fest.

