Merck Aktie News: Merck am Vormittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 148,55 EUR nach.

Die Merck-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 148,55 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Merck-Aktie bei 148,50 EUR. Bei 149,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 4.488 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (177,00 EUR) erklomm das Papier am 30.08.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,15 Prozent hinzugewinnen. Am 20.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 136,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 8,38 Prozent sinken.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,34 EUR je Merck-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 184,00 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 14.11.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,86 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,70 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,27 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,17 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 8,75 EUR je Merck-Aktie.

