Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit Einbußen

Notierung im Blick

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 122,10 EUR nach.

Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:53 Uhr um 0,5 Prozent auf 122,10 EUR nach. Das Tagestief markierte die Merck-Aktie bei 121,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 123,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 95.655 Merck-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.08.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 44,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 110,45 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 9,54 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,33 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 179,43 EUR.

Am 06.03.2025 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,35 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,42 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 9,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Aktie freundlich: SpringWorks wird für Milliardensumme übernommen

Merck-Analyse: Buy-Bewertung für Merck-Aktie von Goldman Sachs Group Inc.

Merck-Analyse: Merck-Aktie von Bernstein Research mit Market-Perform bewertet