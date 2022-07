Merck Aktie News: Merck am Freitagmittag mit Aufschlag

Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere um 29.07.2022 12:22:00 Uhr 1,1 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Merck-Aktie sogar auf 187,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 185,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 66.405 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 231,50 EUR erreichte der Titel am 30.12.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 19,42 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 153,10 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 21,85 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 214,58 EUR an.

Am 12.05.2022 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,41 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 5.198,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.631,00 EUR umgesetzt.

Die Merck-Bilanz für Q2 2022 wird am 04.08.2022 erwartet. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 03.08.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 10,01 EUR je Aktie belaufen.

