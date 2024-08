Merck Aktie News: Merck gewinnt am Vormittag

Merck im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Merck. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 174,30 EUR.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 174,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Merck-Aktie bei 174,65 EUR. Mit einem Wert von 173,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 5.187 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 12.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 176,25 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 1,11 Prozent niedriger. Am 13.12.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 22,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,37 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 185,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 01.08.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,40 EUR gegenüber 1,62 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 5,35 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,30 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 13.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,88 EUR in den Büchern stehen haben wird.

