Merck Aktie News: Merck am Freitagmittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Merck gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 159,25 EUR. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 159,35 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 156,35 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 45.229 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 202,80 EUR erreichte der Titel am 11.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 27,35 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 145,60 EUR. Dieser Wert wurde am 10.07.2023 erreicht. Mit Abgaben von 8,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 204,00 EUR aus.

Am 03.08.2023 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,20 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,64 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 5.302,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 5.568,00 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 09.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 14.11.2024 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 8,75 EUR je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Aktie sinkt: Merck-Konzern investiert in zwei neue mRNA-Produktionsstätten

Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Start im Minus

XETRA-Handel DAX gibt zum Start nach