Merck Aktie News: Merck am Nachmittag stärker

Aktienentwicklung

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 160,20 EUR.

Die Merck-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 160,20 EUR. Die Merck-Aktie legte bis auf 160,25 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 158,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 113.808 Merck-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 202,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.01.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 21,01 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 135,00 EUR am 30.10.2023. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 18,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 197,50 EUR.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.173,00 EUR – das entspricht einem Minus von 10,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.805,70 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Merck am 07.03.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 06.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,51 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

