Merck Aktie News: Merck steigt am Dienstagnachmittag

Die Aktie von Merck zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 167,30 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 167,30 EUR. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 167,40 EUR zu. Bei 164,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 85.255 Merck-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.06.2024 auf bis zu 176,25 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 5,35 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.12.2023 (134,30 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,33 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 182,00 EUR.

Am 15.05.2024 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,60 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,83 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5,12 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,27 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 8,66 EUR fest.

