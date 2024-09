Merck Aktie News: Merck tendiert am Montagvormittag schwächer

So entwickelt sich Merck

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 159,55 EUR ab.

Die Merck-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 159,55 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 159,55 EUR. Bei 160,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.700 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 30.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 177,00 EUR an. 10,94 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.12.2023 (134,30 EUR). Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 18,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,31 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 189,14 EUR angegeben.

Merck ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,62 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 5,35 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 13.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,90 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

