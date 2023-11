Merck Aktie News: Merck tendiert am Vormittag südwärts

So bewegt sich Merck

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Merck-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 159,40 EUR abwärts.

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 159,40 EUR. Die Merck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 159,30 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 160,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.449 Merck-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 202,80 EUR erreichte der Titel am 11.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 21,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 15,31 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 197,50 EUR.

Am 09.11.2023 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 2,07 EUR gegenüber 2,12 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.173,00 EUR – eine Minderung von 10,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.805,70 EUR eingefahren.

Merck wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Merck rechnen Experten am 06.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 8,51 EUR je Merck-Aktie.

