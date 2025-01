Merck Aktie News: Merck am Nachmittag in Rot

Aktie im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 147,85 EUR.

Die Merck-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 147,85 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 147,15 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 151,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 93.532 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 31.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 177,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 19,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 136,10 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,34 EUR. Im Vorjahr hatte Merck 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 183,14 EUR.

Merck ließ sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,86 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 5,27 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 5,17 Mrd. EUR umsetzen können.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,75 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

