Notierung im Fokus

Merck Aktie News: Merck am Mittag gefragt

08.07.25 12:04 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Merck. Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 110,95 EUR.

Wer­bung

Die Merck-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 110,95 EUR. Der Kurs der Merck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 111,10 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 109,35 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 67.066 Stück. Am 31.08.2024 markierte das Papier bei 177,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 37,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 108,10 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 2,57 Prozent sinken. Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,29 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 163,50 EUR je Merck-Aktie aus. Am 13.05.2025 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS belief sich auf 1,69 EUR gegenüber 1,60 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,28 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren. Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,69 EUR je Merck-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Merck-Aktie Merck KGaA-Aktien nähern sich Jahrestief nach Verkaufsempfehlung DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel hätte eine Investition in Merck von vor 3 Jahren gekostet Merck-Aktie höher: Übernahme von SpringWorks Therapeutics abgeschlossen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Merck KGaA