Merck Aktie News: Merck am Freitagnachmittag fester

Um 15:53 Uhr sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 172,50 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Merck-Aktie sogar auf 172,65 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 172,40 EUR. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 106.587 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.01.2023 bei 202,80 EUR. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 14,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.06.2022 (153,10 EUR). Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 12,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 213,20 EUR für die Merck-Aktie aus.

Merck veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,12 EUR, nach 2,06 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,37 Prozent auf 5.805,70 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.213,00 EUR erwirtschaftet worden.

Merck wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 11.05.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 16.05.2024 werfen.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,63 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

