MERKUR PRIVATBANK-Aktie: Führungskraft investiert in eigene Anteile

Directors' Dealings brachten jüngst die MERKUR PRIVATBANK-Aktie in Bewegung.

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 26.10.2023 bei MERKUR PRIVATBANK. Die Transaktion wurde am 27.10.2023 publik gemacht. Von Sonstige Führungsperson Lingel, Dr. Marcus wurden am 26.10.2023 MERKUR PRIVATBANK-Papiere gekauft. Für je 15,85 EUR wurden 600 MERKUR PRIVATBANK-Papiere erstanden. Die MERKUR PRIVATBANK-Aktie konnte am Ausführungstag im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,20 Prozent auf 15,90 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die MERKUR PRIVATBANK-Aktie dann am Tag der veröffentlichten News durch die BaFin im FSE-Handel bei 15,90 EUR. Aktuell ergibt sich für MERKUR PRIVATBANK eine Börsenbewertung in Höhe von 124,46 Mio. Euro. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 7.778.750 Papiere.

