Merz: Es geht nicht ohne Arbeit

MORBACH (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Leistungsbereitschaft eingefordert, um das Land wieder auf Vordermann zu bringen. "Es geht nicht ohne Leistung, es geht nicht ohne Arbeit", sagte Merz auf dem Landesparteitag der rheinland-pfälzischen CDU in Morbach im Hunsrück. Es habe sich an vielen Stellen ein gewisser larmoyanter Unterton breitgemacht, den er nicht für angebracht halte.

"Wir leben in einem der schönsten Länder der Welt", sagte Merz und forderte zu mehr Zuversicht und Optimismus für die Zukunft auf. Deutschland stehe vor der grundsätzlichen Frage, ob man die freiheitliche Grundordnung erhalten oder sich der Faszination von Diktatoren hingeben wolle, sagte Merz.

Gleichzeitig betonte er, dass der Krieg gegen die Ukraine einen Epochenbruch in Europa darstellt. Die Situation von vor 2022 werde nicht zurückkommen./dm/DP/he