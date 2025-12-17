DAX24.060 -0,1%Est505.704 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,68 +2,1%Nas22.898 -0,9%Bitcoin76.012 +1,7%Euro1,1756 +0,1%Öl59,77 +1,6%Gold4.332 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 TUI TUAG50 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street uneins -- Warner zieht Netflix Paramount vor -- D-Wave, Tesla, Amazon, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Vonovia, Broadcom, DroneShield, MetaX im Fokus
Top News
Chance auf Jahresendrally endgültig vertan? - DAX fällt leicht zurück Chance auf Jahresendrally endgültig vertan? - DAX fällt leicht zurück
Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Cisco-Aktionäre freuen Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Cisco-Aktionäre freuen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Winterbonus - bis zu 2.000 € bei Solidvest, der digitalen Vermögensverwaltung von DJE.

Merz fordert von EU-Gipfel klares Signal an Putin

17.12.25 16:34 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzler Friedrich Merz beschwört die europäischen Partner vor dem entscheidenden EU-Gipfel in Brüssel, dem Plan zur Nutzung des in der EU eingefrorenen russischen Staatsvermögens zur Unterstützung der Ukraine zuzustimmen. "Es geht bei dieser Frage um nicht mehr und um nicht weniger als die europäische Sicherheit und Souveränität", sagte der CDU-Politiker in der Regierungsbefragung im Bundestag.

Wer­bung

Zudem gehe es "auch um ein klares Signal an Russland, dass wir die Vermögenswerte, die hier liegen, auch dafür nutzbar machen, beizutragen, diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden".

Merz: Geld könnte ukrainische Armee für zwei Jahre finanzieren

Die Nutzbarmachung der russischen Mittel würde die ukrainische Armee für mindestens zwei weitere Jahre finanzieren, sagte Merz, der zugleich russische Vorwürfe zurückwies, die Nutzung der russischen Gelder diene nur der Verlängerung des Krieges.

Der Kanzler betonte, man wolle die Entscheidung nicht treffen, um den Krieg zu verlängern, sondern um ihn so schnell wie möglich zu beenden. Der entsprechende Vorschlag der EU-Kommission stehe in völliger Übereinstimmung mit dem Völkerrecht und den internationalen Verpflichtungen.

Wer­bung

EU-Gipfel ab Donnerstag

Es reiche nicht, mit weiteren Sanktionen die Einnahmequellen der russischen Kriegsmaschinerie austrocknen, die finanzielle Unterstützung der Ukraine wie bisher fortzusetzen und "unser ganzes politisches Gewicht in die Waagschale der Friedensverhandlungen (zu) werfen", sagte der Bundeskanzler.

Das tue man zwar, "aber offenkundig muss der Druck auf (Kremlchef Wladimir) Putin noch weiter steigen, ihn zu ernsthaften Verhandlungen zu bewegen". Merz fügte hinzu: "Genau dafür brauchen wir die Entscheidung der europäischen Staats- und Regierungschefs. Und ich werde mich für eine solche Entscheidung ab heute Abend in Brüssel auch persönlich einsetzen."

Im Mittelpunkt der am Donnerstag beginnenden Beratungen der 27 Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel steht die Entscheidung darüber, ob das in der EU eingefrorene russische Staatsvermögen in dreistelliger Milliardenhöhe für die Unterstützung der Ukraine genutzt werden soll. Merz hat sich an die Spitze der Befürworter gesetzt. Ein Scheitern wäre also auch sein Scheitern./bk/DP/stw