Merz über Putin: 'Vielleicht schwerster Kriegsverbrecher unserer Zeit'

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin mit scharfen Worten für sein Vorgehen im Ukraine-Krieg kritisiert. "Es ist ein Kriegsverbrecher. Es ist vielleicht der schwerste Kriegsverbrecher unserer Zeit, den wir zurzeit im großen Maßstab sehen", sagte der CDU-Chef in einem Interview für die Sat.1-Sendung ":newstime", die am Abend ausgestrahlt werden soll. "Und wir müssen uns einfach darüber im Klaren sein, wie man mit Kriegsverbrechern umgeht. Da ist Nachgiebigkeit fehl am Platz."

Wer­bung Wer­bung

Merz hat Russland auch als Kanzler schon "schwerste Kriegsverbrechen" und "Terror gegen Zivilbevölkerung" vorgeworfen. Dass er den russischen Präsidenten persönlich als "vielleicht schwersten Kriegsverbrecher unserer Zeit" bezeichnet, ist aber neu.

Der Kanzler war in dem Interview auf eine Äußerung von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angesprochen worden, die Putin bei einem Besuch in Polen laut Transkript der EU-Kommission als "Raubtier" bezeichnet hatte. Er wurde gefragt, welchen Namen er dem russischen Präsidenten geben würde./mfi/DP/jha