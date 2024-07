Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Microsoft

Aktienentwicklung

Die Aktie von Microsoft gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Microsoft-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 446,20 USD.

Die Microsoft-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 446,20 USD. Das bisherige Tagestief markierte Microsoft-Aktie bei 446,14 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 448,61 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 787.614 Microsoft-Aktien.

Am 28.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 456,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 2,18 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2023 bei 309,49 USD. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 44,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Microsoft-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,72 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,94 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 477,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 25.04.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,95 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Microsoft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 61,86 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 52,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 23.07.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 11,76 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

NVIDIA-Konkurrent AMD-Aktie von Analysten als "Top-Pick" geadelt

Bei diesen Aktien sehen Wall Street-Analysten große Kurschancen

Stifel: Bitcoin-Schwäche signalisiert Korrektur am US-Aktienmarkt im Sommer