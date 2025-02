Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verbilligt sich am Dienstagnachmittag

Kurs der Microsoft

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 400,54 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,9 Prozent auf 400,54 USD. In der Spitze fiel die Microsoft-Aktie bis auf 399,55 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 400,82 USD. Bisher wurden via NASDAQ 996.042 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 468,33 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.07.2024). Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 14,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 385,65 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 3,72 Prozent wieder erreichen.

Microsoft-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,27 USD aus. Analysten bewerten die Microsoft-Aktie im Durchschnitt mit 505,00 USD.

Microsoft ließ sich am 29.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,24 USD gegenüber 2,94 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Microsoft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 69,63 Mrd. USD im Vergleich zu 62,02 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 29.04.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 13,15 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

4-Billionen-Dollar-Marke in Sicht: Wie die NVIDIA-Aktie trotz DeepSeek die KI-Vorherrschaft behält

Microsoft fährt offenbar Investitionen in KI-Datenzentren zurück - Siemens Energy-Aktie leidet

Freundlicher Handel in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Nachmittag steigen