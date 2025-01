Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Montagnachmittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von Microsoft gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Microsoft-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 3,4 Prozent auf 429,15 USD nach.

Der Microsoft-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 3,4 Prozent auf 429,15 USD. Die Abwärtsbewegung der Microsoft-Aktie ging bis auf 423,50 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 424,01 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 3.034.606 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 468,33 USD erreichte der Titel am 06.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 385,65 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 10,14 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,30 USD. Im Vorjahr hatte Microsoft 3,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 502,50 USD.

Am 30.10.2024 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,32 USD. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 3,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 65,59 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 56,52 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 29.01.2025 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Microsoft-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 04.02.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 13,07 USD je Microsoft-Aktie.

