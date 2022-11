Microsoft Aktienanalyse: Wo steht die Aktie nach den Quartalszahlen? Perspektiven und Chartanalyse

Sie übertrafen die Erwartungen der Wall Street und sorgten für weitere Phantasie. Insbesondere der Bedarf an Cloud-Diensten, also dem Speichern von Daten in der "Wolke" ohne stationäre Medien, ist ein starker Wachstumstreiber. Damit das Gaming ebenso zu den weiteren Wachstumsfeldern gehört, hat man bereits in diesem Jahr den Spieleentwickler Activision Blizzard gekauft. Es soll nicht der letzte Kauf dieser Art sein, wie man aus einem Interview entnehmen konnte. Immerhin bauen Sony und Tencent die internationalen Marktanteile ebenso aus, sodass Microsoft hier ein wenig in "Zugzwang" gerät.

In Summe ist das Umsatzwachstum und auch das Wachstum der Gewinne je Aktie weiter intakt. Darauf fokussieren sich auch die Anleger, welche die seit 10 Jahren steigende Dividende ebenfalls als Argument für eine Entscheidung heranziehen. Als "Gewinner der Digitalisierung " wird das Unternehmen häufig bezeichnet und kann dabei noch immer auf den großen Abstand bei den Marktanteilen seines Betriebssystems Windows im Vergleich zur Konkurrenz bauen. Neue Updates und die Ausrüstung von elektronischen Endgeräten mit diesem Betriebssystem sichern nachhaltige Erträge und Kundenbeziehungen.

Erfahren Sie im Nachgang der aktuellen Quartalszahlen die mittelfristigen Reaktionen im Aktienkurs und weitere Prognosen, wo spannende Marken im Chartbild liegen.

Roland Jegen und Andreas Bernstein widmen sich daher in diesem Format im letzten Teil der ausführlichen Chartanalyse zu. Seien Sie gespannt auf dieses Video und weitere Ausgaben!

Das Video zur Microsoft Analyse

Im Format "US-Aktien im Fokus" nehmen Roland Jegen und Andreas Bernstein regelmäßig US-Aktien näher unter die Lupe. Heute ist Microsoft das Thema des Tages, anbei das Video: https://www.youtube.com/watch?v=iZlGShKLSyA

Die Analysen konzentrieren sich dabei sowohl auf Fundamentaldaten als auch auf die Charttechnik.

Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights erhalten Sie in unserem Video!

Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



Bildquellen: WH Selfinvest