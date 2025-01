MicroStrategy Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie MicroStrategy gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von MicroStrategy. Im NASDAQ-Handel gewannen die MicroStrategy-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 305,76 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MicroStrategy-Aktie bisher bei 310,68 USD. Mit einem Wert von 303,20 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 683.589 MicroStrategy-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 542,85 USD an. Mit einem Zuwachs von 77,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,89 USD. Dieser Wert wurde am 24.01.2024 erreicht. Mit Abgaben von 85,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 30.10.2024 legte MicroStrategy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,72 USD gegenüber -1,01 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MicroStrategy in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,34 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 116,07 Mio. USD im Vergleich zu 129,46 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 04.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Laut Analysten dürfte MicroStrategy im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -2,493 USD einfahren.

