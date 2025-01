MicroStrategy Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie MicroStrategy am Nachmittag gesucht

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von MicroStrategy. Zuletzt ging es für das MicroStrategy-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 386,78 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von MicroStrategy nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,5 Prozent auf 386,78 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die MicroStrategy-Aktie bei 390,15 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 371,97 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 883.352 MicroStrategy-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 542,85 USD erreichte der Titel am 22.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 40,35 Prozent Plus fehlen der MicroStrategy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.01.2024 bei 44,55 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 88,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 30.10.2024 lud MicroStrategy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,72 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 116,07 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 129,46 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte MicroStrategy am 04.02.2025 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -2,486 USD je Aktie in den MicroStrategy-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MicroStrategy-Aktie

Zinslose Darlehen in Milliardenhöhe: Wie MicroStrategy seinen Bitcoin-Kaufrausch finanziert

Wie man aus der Kursentwicklung des Bitcoin Profit schlagen kann

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester