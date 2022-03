Vantage Towers-Aktie springt hoch nach Bericht über Investoreninteresse

Am Freitag klettern die Aktien der ehemaligen Funkturm-Sparte von Vodafone als Spitzenreiter im MDAX zeitweise um knapp neun Prozent auf 32,78 Euro. Damit nehmen sie wieder Kurs auf ihr Rekordhoch vom Jahresanfang bei 33 Euro.

Laut einem Medienbericht haben sich Investoren zwecks einem möglichen Milliardeninvestment in Vantage Towers an Vodafone gewandt. Die Briten bevorzugten allerdings eine große Fusion in der Branche, hieß es. Spekulationen über eine Zusammenlegung der Funkturm-Sparten der Deutschen Telekom und Orange mit Vantage Towers kursieren bereits einige Zeit.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com