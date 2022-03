Aurubis und Vantage werden in Stoxx-600 aufgenommen

Unter anderem rücken die Aktien von Aurubis und Vantage Towers in den breiten europäischen Index auf. Gestrichen werden dagegen Gerresheimer und AUTO1 . Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 21. März in Kraft.

Nachfolgend eine alphabetische Übersicht über sämtliche 9 Änderungen:

===

+ STOXX-600

NEUAUFNAHME

- Aurubis (Deutschland)

- Dassault Aviation (Frankreich)

- DKS Holding (Schweiz)

- easyjet (Großbritannien)

- Kongsberg Gruppen (Norwegen)

- OSB Group (Großbritannien)

- SSAB (Schweden)

- Ultra Electronics (Großbritannien)

- Vantage Towers (Deutschland)

HERAUSNAHME

- Afry (Schweden)

- AUTO1 Group (Deutschland)

- Countryside Partnerships (Großbritannien)

- Deliveroo (Großbritannien)

- Gerresheimer (Deutschland)

- Iveco Group (Italien)

- InPost (Niederlande)

- Polymetal International (Großbritannien)

- Zur Rose (Schweiz)

===

DJG/gos

FRANKFURT (Dow Jones)

