MIND Technology informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
MIND Technology hat am 09.09.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
MIND Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,110 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,06 Prozent auf 13,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
