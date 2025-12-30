DAX24.490 +0,6%Est505.791 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.242 -0,8%Bitcoin74.812 +0,3%Euro1,1745 ±-0,0%Öl60,91 -1,6%Gold4.315 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Allianz 840400 Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BYD A0M4W9 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet letzten Handelstag 2025 freundlich -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Putin wirft Ukraine Terror vor -- TUI, Palantir, Meta im Fokus
Top News
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
Berkshire Hathaway-Aktie mit neuem CEO: Greg Abels erster Tag als Warren Buffetts Nachfolger Berkshire Hathaway-Aktie mit neuem CEO: Greg Abels erster Tag als Warren Buffetts Nachfolger
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Mindestlohn auf 13,90 Euro gestiegen

01.01.26 15:28 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der gesetzliche Mindestlohn steigt mit dem Jahreswechsel auf 13,90 Euro brutto je geleisteter Arbeitsstunde. Bisher galt ein Mindestlohn von 12,82 Euro. Die durch eine Verordnung des Arbeitsministeriums geregelte Anhebung beruht auf einer Empfehlung der Mindestlohnkommission vom Juni. Anfang 2027 steigt der Mindestlohn demnach weiter auf 14,60 Euro. Parallel zur Mindestlohnerhöhung steigt auch die Obergrenze für sogenannte Minijobs. Diese erhöht sich ab Januar von 556 auf 603 Euro im Monat.

Wer­bung

Einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn gibt es in Deutschland seit dem 1. Januar 2015. Damals startete die Lohnuntergrenze mit 8,50 Euro. Über die Anpassung entscheidet laut Gesetz alle zwei Jahre eine Kommission, die sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Arbeitgeberverbände sowie den Gewerkschaften zusammensetzt und von Wissenschaftlern beraten wird. Nur 2022 wurde ein Anstieg auf damals 12 Euro gesetzlich vorgegeben.

Für geringfügig Beschäftigte - außer bei Minijobbern im privaten Bereich - gilt eine Dokumentationspflicht für die Arbeitszeit. Die geleisteten Stunden dokumentieren muss man auch in Wirtschaftsbereichen, die als anfällig für verkehrte Abrechnungen mit niedrigen Löhnen gelten - wie das Baugewerbe, Gaststätten oder der Logistikbereich.

Die Mindestlohnkommission orientiert sich vor allem an der Entwicklung der Tariflöhne und des mittleren Lohns in Deutschland. Die SPD hatte mit der Forderung nach 15 Euro Mindestlohn Wahlkampf gemacht./bw/DP/zb