Minuszeichen in New York: Dow Jones schließt mit Verlusten

Zum Handelsende zogen sich die Börsianer in New York zurück.

Zum Handelsschluss tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,37 Prozent tiefer bei 38.627,99 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 11,541 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,968 Prozent auf 38.397,94 Punkte an der Kurstafel, nach 38.773,12 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 38.583,24 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 38.825,03 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0,074 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.01.2024, lag der Dow Jones bei 37.361,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.11.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 34.945,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.02.2023, lag der Dow Jones noch bei 33.696,85 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 2,42 Prozent. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 38.927,08 Punkten. Bei 37.122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Merck (+ 0,99 Prozent auf 127,79 USD), Walmart (+ 0,63 Prozent auf 170,36 USD), Dow (+ 0,56 Prozent auf 55,48 USD), IBM (+ 0,41 Prozent auf 187,64 USD) und Home Depot (+ 0,35 Prozent auf 362,35 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Nike (-2,40 Prozent auf 103,51 USD), Amgen (-1,86 Prozent auf 283,70 USD), Walgreens Boots Alliance (-1,39 Prozent auf 21,98 USD), Cisco (-1,26 Prozent auf 48,44 USD) und Intel (-1,23 Prozent auf 43,51 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 14.545.196 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,827 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,84 zu Buche schlagen. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,81 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

