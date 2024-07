Mittwochshandel in Frankfurt: DAX mittags mit grünem Vorzeichen

DAX-Entwicklung

Der DAX befindet sich aktuell im Aufwind.

Am Mittwoch tendiert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 1,00 Prozent höher bei 18.345,91 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 1,755 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,097 Prozent auf 18.181,71 Punkte an der Kurstafel, nach 18.164,06 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 18.181,71 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18.348,74 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der DAX bereits um 0,601 Prozent. Der DAX lag vor einem Monat, am 03.06.2024, bei 18.608,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.04.2024, wies der DAX einen Stand von 18.367,72 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.07.2023, lag der DAX noch bei 16.081,04 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 9,40 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18.892,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.345,02 Zählern markiert.

Tops und Flops im DAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Sartorius vz (+ 5,75 Prozent auf 224,40 EUR), Rheinmetall (+ 4,61 Prozent auf 504,00 EUR), Deutsche Bank (+ 2,81 Prozent auf 15,65 EUR), Zalando (+ 2,78 Prozent auf 23,30 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2,66 Prozent auf 251,10 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Hannover Rück (-1,16 Prozent auf 230,00 EUR), Henkel vz (-1,04 Prozent auf 81,86 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,71 Prozent auf 448,50 EUR), Beiersdorf (-0,66 Prozent auf 135,70 EUR) und Siemens Energy (-0,16 Prozent auf 25,03 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2.990.837 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 216,730 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Unter den DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,54 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net