DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneins -- DEUTZ plant Kapitalerhöhung -- Volkswagen-Tochter AUDI muss Einbruch im US-Absatz verkraften -- BASF, Lufthansa, BMW, GRENKE, Nordex im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt wird zur Wochenmitte stärker erwartet. Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart auf grünem Terrain.

Der TecDAX dürfte ebenfalls Gewinne verbuchen. Nachdem der deutsche Leitindex am Dienstag zeitweise wieder fast an seine 100-Tage-Durchschnittslinie zurückgekehrt war, fanden sich am Nachmittag wieder ein paar Käufer. Dieser langfristige Trendindikator bleibt laut dpa-AFX nach unten hin Orientierungsmarke. Nach oben gelte es, das Vortageshoch und die 21-Tage-Linie zu übertreffen. Stützend wirken könnte dabei der Schwung der US-Technologiewerte. Derweil betrachtet Analyst Thomas Altmann von QC Partners Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell als wichtigsten Kurstreiber für die US-Börsen am Vortag. "Vor allem angesichts der Äußerungen zum sich abkühlenden Arbeitsmarkt und zu den Risiken einer zu späten ersten Zinssenkung sehen die Börsianer ihre Erwartung eines ersten Zinsschrittes im September bestätigt", zitiert dpa-AFX Altmann. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Die Märkte Europas werden am Mittwoch mit Gewinnen erwartet. Der EURO STOXX 50 bewegt sich vorbörslich im Plus. Die positive Stimmung dürfte von Zinssenkungshoffnungen in den USA und dem Schwung der US-Technologiewerte gestützt werden. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen konnten am Dienstag frühe Verluste wettmachen. Der Dow Jones Index begann die Sitzung etwas tiefer, schaffte im Verlauf aber den Sprung ins Plus und beendete die Sitzung 0,41 Prozent höher bei 39.331,85 Punkten.

Auch der NASDAQ Composite gab zunächst nach, drehte dann aber in die Gewinnzone und notierte letztlich 0,84 Prozent im Plus bei 18.028,76 Zählern. Nach dem moderat positiven Wochenstart zeigten sich die US-Börsen am Dienstag freundlich, trotz der bevorstehenden Handelsbeschränkungen wegen der Feiertage und den wichtigen Arbeitsmarktdaten am Freitag. Am Mittwoch wird aufgrund des Nationalfeiertags nur verkürzt gehandelt, und am Donnerstag, den 4. Juli, bleiben die Börsen geschlossen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken